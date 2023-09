Gabi Brandt desabafa sobre críticas que anda recebendo sobre a aparência dos filhos

Gabi Brandt definitivamente está dedicada a falar o que pensa e durante a madrugada desta terça-feira, dia 5, a influenciadora surgiu nas redes sociais para fazer um desabafo nos Stories. Por lá, a bonitona falou sobre os ataques que anda recebendo.

Pois é, Gabi Brandt revelou que na verdade os filhos dela estão sendo ofendidos por alguns usuários nas redes sociais, e claro, assim como qualquer mãe ela não gostou nada de ver e ouvir isso, e vai tomar algumas providências.

O que acontece é que a mãe de Davi de quatro anos de idade, Henri de dois anos de idade e Beni de apenas três meses de vida - frutos da relação com Saulo Poncio, estão sendo acusados de serem feios e recebem altas críticas maldosas neste mesmo tom.

Sei que a grande maioria acha meus filhos lindos, porque eles são. Sabe aquela coisa de mãe? Fala de mim, mas não fala dos meus filhos. Já aconteceu umas três vezes de eu abrir DM e alguém responder stories das crianças dizendo: ai, ele é feio. Não me manda. Da próxima vez, entro no perfil da pessoa, pego uma foto da pessoal, boto a mensagem dela falando que meu filho é feio e boto a carinha dela. Porque gente bonita nunca me mandou mensagem assim. Curioso, né? Sempre umas mocréias, sempre um tribufu, toda vez! E quando digo sempre, é sempre. Nunca peguei uma mensagem falando mal dos meus filhos, abri o perfil da pessoa e era uma pessoa bonita. Nunca! Parece que pegou fogo na cara e apagaram na paulada (...) Todo mundo tem um ponto fraco e meu ponto fraco são as minhas crianças. Se me mandar mensagem, eu vou botar sua carinha aqui. Não é por nada não, mas está rolando campanha na DM pra eu expor as feias. Meu amor, não me pede duas vezes que eu estou doida pra botar a carinha das bonecas.