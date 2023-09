Luisa Stefani vai à semifinal do US Open e pode enfrentar Bia; Djokovic avança

Dois anos depois, Luisa Stefani está de volta às semifinais de duplas do US Open. Nesta terça-feira, a tenista brasileira e sua parceira, a americana Jennifer Brady, venceram a polonesa Magda Linette e da americana Bernarda Pera por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/3, em 2h08min, em Nova York.

Com o resultado, Luisa iguala sua melhor campanha num torneio de Grand Slam. Até então, seu melhor resultado era justamente a semifinal do US Open. Mas aquela partida, em 2021, ficou marcada negativamente na carreira da atleta. Durante o jogo, ela sofreu grave lesão no joelho, problema que a tirou de quadra por mais de um ano.

"É um grande sentimento. Não sei se a Jennifer sabia, mas dois anos atrás eu estava deixando essa quadra de cadeira de rodas e agora sinto orgulho com muita gente me dando suporte. É um momento emocional poder voltar a jogar aqui, ainda mais com a vitória para a semifinal, com minha família e minha equipe", comentou a brasileira.

"É incrível. Aqui tenho mais momentos bons do que difíceis, por mais que tenha tido um pesado dois anos atrás. Incrível poder estar aqui de volta e qualificar para a semifinal ainda mais com a Jennifer, em uma semana surreal dentro e fora da quadra. Despertou um prazer e uma alegria estar jogando. Mesmo nos momentos tensos, quando cai um pouco a energia, a gente se ajuda", disse Luisa.

Em busca da vaga na final, a medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, em 2021, poderá fazer um duelo nacional com Beatriz Haddad Maia. Isso porque Bia segue viva na chave de duplas, jogando ao lado da experiente belarussa Victoria Azarenka. Na quarta, elas vão enfrentar a alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva. Se vencerem, Bia enfrentará Luisa na semifinal.

CHAVES DE SIMPLES

No feminino, a americana Coco Gauff (6ª cabeça de chave) manteve o embalo e atropelou a letã Jelena Ostapenko (20ª) por 6/0 e 6/2. Ostapenko havia sido a algoz da polonesa Iga Swiatek, atual campeã do US Open e número 1 do mundo, que perderá o posto justamente pela derrota na rodada passada do torneio americano.

Na semifinal, Gauff vai enfrentar a vencedora do duelo entre a checa Karolina Muchova e a romena Sorana Cirstea. As classificadas para a outra semifinal serão definidas na quarta-feira.

No masculino, Novak Djokovic (2º) não teve muito trabalho para despachar o americano Taylor Fritz (9º), por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e 6/4. O tenista sérvio praticamente não foi ameaçado ao longo da partida e confirmou o favoritismo sem sustos. O próximo adversário de Djokovic sairá do confronto entre os americanos Frances Tiafoe e Ben Shelton.