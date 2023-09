Depois de 40 anos, primeiro caso de raiva canina é registrado em SP

A notificação foi feita pelo Instituto Pasteur, após o controle desde 1983 e no dia primeiro de setembro, com um cão contaminado no bairro do Butantã (Zona Oeste da capital).

O caso segue em investigação pela Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Mas, por causa do registro, já ocorrem mobilizações da Secretaria Municipal da Saúde, como a vacinação dos animais casa a casa, na área de abrangência, por tempo indeterminado. Conforme apontado pelo orgão, nos dias 1º e 2 de setembro, já foram visitados quase 400 imóveis e vacinados mais de 360 animais, como parte das atividades de bloqueio.

Vale ressaltar que, mesmo que a cidade não registrasse casos de raiva da variante canina desde 1983, a variante transmitida pelo morcego tornou-se mais comum, com o último caso ocorido em 2011.

A secretaria da Saúde recomenda que, em casos de acidentes por mordedura ou arranhadura de cães e gatos, deve-se procurar imediatamente o atendimento médico para avaliação e monitoramento. Sendo que, a vacina antirrábica deve ser aplicada nos animais domésticos a partir dos três meses de idade.