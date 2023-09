Ivete Sangalo se prepara para gravar programa em cima de trio elétrico com Thiaguinho

Carnaval em setembro? Nesta terça-feira, dia 5, Ivete Sangalo vai fazer o chão de Salvador tremer. A cantora vai gravar um episódio do seu programa Pipoca da Ivete ao lado de Thiaguinho, seu primeiro convidado.

No quadro Sobe no Trio, a artista recebe convidados para um bate-papo em cima do trio e ainda solta a voz passeando por vários pontos da cidade. O programa vai ao ar na TV Globo todos os domingos a partir de 17 de setembro.

E Boninho, diretor de gênero da Globo, compartilhou um pequeno spoiler do trio da Ivete através das redes sociais.

Olha o trio do Pipoca da Ivete ficando pronto pra chegar em salvador amanhã com um convidado muito especial. Thiaguinho com Ivete Sangalo, é amanhã! Por onde será que ele vai passar?, questionou.