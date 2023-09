Britney Spears teria recebido proposta milionária para entrar em conteúdo adulto

Olha ela! De acordo com o site TMZ, Britney Spears recebeu uma proposta milionária para entrar em uma plataforma de conteúdo adulto. Atualmente solteira, o convite aconteceu há cerca de seis meses, mas a artista, de 41 anos de idade, negou o convite.

De acordo com o veículo, Britney não estaria disposta a criar uma conta por não querer se associar com conteúdo pornográfico explícito. Eita!

- Seus fãs vão ter que se contentar com as postagens no Instagram, disse uma fonte ao TMZ.

Vale pontuar que a cantora adora postar fotos sensuais e coreografias ousadas em sua conta, onde é seguida por mais de 41 milhões de seguidores.

Britney Spears é flagrada com suposto novo affair

Recentemente Britney foi flagrada passeando de carro com Paul Richard Soliz, um de seus ex-funcionários. Segundo o Page Six, o homem teria sido contratado há cerca de um ano para limpar banheiros, esfregar o chão e recolher o lixo, e por estar no banco do carona com a cantora, acabou sendo apontado como o suposto novo affair da cantora.

Será?