Polícia de Veneza vai investigar Kanye West e a esposa por momento íntimo em um barco da cidade italiana

Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Kanye West e Bianca Censori foram proibidos de andar em barco após flagra de momento íntimo. Depois do anuncio da empresa afirmando que eles não são mais bem-vindos lá, agora foi a vez da polícia de Veneza se posicionar.

De acordo com o Daily Mail, o rapper vai ser investigado por violar a legislação da Itália. Uma fonte do jornal contou sobre as medidas que serão tomadas para descobrir mais detalhes do incidente:

Existem padrões de decoro público que devem ser seguidos tanto pelos turistas como pelos habitantes locais e quaisquer violações são severamente punidas. As imagens de West com as calças abaixadas enquanto ele e seu parceiro atravessavam a lagoa foram vistas em todo o mundo. Dava para ver claramente que as calças dele estavam meio abaixadas e recebemos reclamações de pessoas que testemunharam isso. Agora identificamos o condutor do barco e vamos perguntar-lhe também o que viu.

A fonte do jornal revelou qual a expectativa da polícia local sobre o que pode acontecer com Kanye West e Bianca.

Estes atos públicos de espetáculo não são o que nós ou os milhões de turistas que aqui vêm todos os anos desejamos ver e temos uma visão muito negativa disso. Só podemos esperar que o promotor imponha uma multa e então o casal pense muito sobre seu comportamento se retornar a Veneza no futuro.