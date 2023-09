Virgínia Fonseca explica o motivo de não estar usando aliança

Todo mundo sabe que Virgínia Fonseca compartilha cada passo do seu dia-a-dia com seus mais de 40 milhões de seguidores. Entretanto, a influenciadora também tem que lidar com muitos questionamento que recebe dos internautas.

Dessa vez, a esposa de Zé Felipe apareceu sem aliança em seus Stories e alguns fãs começaram a pensar em uma possível crise no casamento. Com isso, Virgínia decidiu explicar o motivo de não estar usando o anel de compromisso. E para os fãs do casal, podem ficar tranquilos!

- Galera, eu estou sem aliança esses dias, e sem meus anéis, sem as pulseiras. Sem nada. Porque eu pedir pro Paulo Teixeira dar uma limpada, estava tudo meio sujo? Sabe quando o ouro fica sujo? Não preciso explicar. Mas mandei tudo pro Paulo e pedi ele pra limpar. Aí quando voltar vou usar, prometeu ela.