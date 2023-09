Roberto Justus criou regras - que não foram seguidas - para namorar Ana Paula Siebert

Depois de passar por diversos relacionamentos conturbados, parece que Roberto Justus finalmente encontrou o amor com Ana Paula Siebert. O casal trocou alianças em 2015 e, desde então, usam as redes sociais para mostrar momentos em família, ou de romance. Entretanto, parece que nem tudo eram flores no começo.

Durante uma conversa com Luciana Gimenez, no podcast Bagaceira Chique, o apresentador contou que, quando começou o namoro com a modelo, propôs uma série de regras que deveriam ser cumpridas para que a relação avançasse. Na época, Roberto tinha 57 anos de idade e não tinha vontade de ter mais filhos.

Outros desejos de Justus era não ter nenhum animal de estimação, nem morar junto com a amada. Apesar das exigências, o famoso contou que Ana Paula concordou sem pensar duas vezes.

- Quando eu conheci a Paula, eu falei: Já tenho 57 anos de idade. Para eu me relacionar com uma mulher agora eu preciso contar algumas coisas da minha vida. Primeiro, eu não vou ter filho. Já tenho quatro. Segundo, não quero cachorro na minha casa porque eles acham que o tapete da minha casa é privada. Terceiro, o ar condicionado vai estar a 18 graus na hora de dormir, inverno ou verão. Quarto, controle remoto na minha mão para eu assistir televisão. Não quero mais morar junto. Se a gente se casar um dia, vamos comprar um apartamento um em cima do outro. Aí ela falou ok, ciente do poder de vocês [mulheres].

Entretanto, mesmo deixando bem claro como gostaria de viver, Roberto Justus acabou sendo levado pelo amor e concordou em abrir mão de algumas regras. Prova disso é que o apresentador é pai de Vicky Justus, fruto do relacionamento com Ana Paula Siebert, mora junto com a amada e tem dois cachorros.

- Corta para um ano depois: morando juntos, dois cachorros, filha, e sobrou o ar condicionado e o controle. Ela não vê TV. O ar condicionado é com muito protesto. Eu tinha que ganhar uma coisa.