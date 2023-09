Mãe de Kayky Brito atualiza estado de saúde do ator e revela que ele permanecerá sedado e com ventilação mecânica

Como você vem acompanhando, Kayky Brito tem deixado todos os seus fãs, amigos e familiares preocupados após sofrer um atropelamento em uma avenida movimentada do Rio de Janeiro.

E foi durante a tarde da últimas segunda-feira, dia 4, o prefeito da cidade maravilhosa, Eduardo Paes, decidiu se pronunciar e decidiu fazer uma mudança no limite de velocidade na via em que o ator sofreu o acidente.

Já na manhã desta terça-feira, dia 5, a mãe de Kayky Brito fez questão de compartilhar em suas redes sociais uma atualização do estado de saúde do filho e fez um print do boletim médico divulgado pelo hospital onde ele está internado.

Rio de Janeiro, 5 de setembro de 2023 - O Hospital Cola D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48 horas, ainda em recuperação dos procedimentos cirurgicos realizados ontem.