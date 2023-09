Fernanda Paes Leme anuncia pausa das redes sociais: Não é uma despedida dramática

Nesta terça-feira, dia 5, Fernanda Paes Leme compartilhou por meio de seu Instagram que decidiu sair um pouco da internet. A apresentadora do Quem Pode, Pod, ao lado de Giovanna Ewbank, explicou que escolheu este momento por já estar de férias de outros trabalhos. Mas que não tem uma data prevista de voltar e por isso sua pausa pode durar pouco tempo.

Oie, grupo... Tudo? Por aqui tudo bem, mas queria me abrir um pouco com vocês. Ultimamente tenho me sentido um pouco angustiada do mundo virtual. São tantas informações, tantas referências, tantos conteúdos e tão pouco tempo. A gente fica patinando entre viver e produzir o tempo todo. Até certo ponto esse contato constante é legal, porque essa troca com vocês é gostosa demais, compartilhar certos momentos da minha vida é bom, mostrar meu trabalho. Só que chega uma hora que parece que não é suficiente. Para quem? Para mim? Para o público? Para o algoritmo? Bom, esses questionamentos acabaram gerando um grau de ansiedade e bloqueio criativo em mim.

Fepa comentou que começou a sentir pressionada com os números das redes sociais. A amiga de Ewbank ainda revelou que estava fazendo esse desabafo para que os fãs não se preocupassem com ela:

A necessidade do muito está me limitando. Logo eu, que sempre me dei bem nesse grande surto da internet. Mas pensando nisso, e aproveitando que estou de férias, decidi dar um tempinho nas redes sociais. Não sei quando me permiti isso. Não sei nem se já me permiti viver isso. Mas é uma decisão de agora. Talvez amanhã eu volte, ou daqui uma semana... Um mês... Não é uma despedida dramática, tá?! Só quis compartilhar para ninguém ficar especulando meu sumiço. Eu apareço, tenho alguns compromissos profissionais a cumprir e as redes sociais também são parte disso. Sou geminiana, gente. Não estranhem se a saudade bater e eu aparecer aqui logo também com novidades. Mas o fato é que nesse momento não quero me preocupar com engajamento, métricas, conteúdos, virais... E está tudo bem. É isso, grupo. Me esperem que eu volto. Se cuidem, vou ali me cuidar.