Mau hálito: saiba como escolher e usar um limpador de língua

Manter a higiene bucal adequada garante o controle de bactérias na região, que causam cáries e outras doenças. Para essa finalidade, o uso da escova e do fio dental são sempre lembrados.

Porém, muita gente se esquece que há um importante aliado: o limpador de língua.

“Assim como os dentes e a gengiva, a língua também causa mau hálito e problemas gengivais e até mesmo, altera o sabor dos alimentos, entre outros efeitos prejudiciais, por isso que é tão importante manter a região limpa”, explica o cirurgião-dentista Fábio Azevedo, especialista em implantodontia e consultor de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da S.I.N. Implant System.

Azevedo enfatiza que, quando a língua não é higienizada adequadamente, existe a formação de saburra lingual, camada esbranquiçada sobre a superfície da língua que adere a região, formada por restos de alimentos, muco da saliva, células mortas e microrganismos que se acumulam no local.

“Essa massa branca pode alterar a flora bucal, deixando toda a boca mais suscetível a desenvolver tártaro e cáries”, completa o especialista.

Existe toda uma variedade de limpadores de língua feitos especialmente para higienizar a região, já que escovas comuns são menos eficazes para combater a saburra lingual. Eles podem ser encontrados nas boas farmácias, em materiais e formatos variados.

Em geral, o limpador de língua consiste em uma haste com extremidade arredondada ou em formato de gota. Quanto aos materiais, normalmente, eles são de plástico, ou ligas metálicas e podem ter cerdas ou não.

Qual tipo escolher

Limpador de língua: assim como as escovas, possui cerdas. O recomendado é que se use um creme dental ou spray de limpeza no momento da higiene. Como as cerdas se desgastam mais rápido, a troca do acessório de limpeza tem de ser feita frequentemente.

Raspador de língua: não possui cerdas e não necessita de creme dental ou spray. Além disso, é mais confortável para quem sente ânsia de vômito com toque no fundo da língua.

Como usar

Estique a língua o quanto for confortável para você.

Coloque a superfície o mais para trás possível sem engasgar.

Aplique força suficiente para que o raspador fique plano contra a língua (mas não tanto a ponto de machucar).

Mova o limpador lentamente para a ponta da língua.

Cuspa qualquer saliva e detritos que tenham se acumulado na língua e enxágue aqueles que estiverem no limpador.

Repita a operação várias vezes, certificando-se de ter raspado toda a superfície.

Lave o limpador de língua na torneira e deixe secar.

Outro ponto importante é optar por um modelo com ou sem cerdas, conforme a preferência individual. Esta será a diferença de limpador (com cerdas) e raspadores (sem cerdas), sendo que ambos são adequados para a higienização da área.

“Os limpadores com cerdas parecem escovas de dente e podem ser usados com creme dental, mas precisam ser trocados com regularidade”, diz o dentista. “Já os raspadores dispensam o uso de creme dental e duram bem mais, além de serem os preferidos pelas pessoas que sentem ânsia de vômito quando escovam a língua”, conclui o especialista.

Quando se tem o hábito de higienizar a língua todos os dias, logo após a escovação e o uso do fio dental, a rotina de limpeza bucal fica completa, o que, sem dúvida, evita o desconforto causado pelo mau hálito e, ainda, previne cáries e outros problemas bucais.

Em tempo: além dos bons hábitos no dia a dia, manter visitas frequentes ao seu dentista também é fundamental para o controle de cáries e perdas dentárias.