São Bernardo interdita acesso à Av.Robert Kennedy pela Av.Piraporinha; veja alternativas

A Prefeitura de São Bernardo interditou o acesso da Avenida Piraporinha para a Avenida Robert Kennedy, pela Praça Giovanni Breda, para andamento das obras da ponte estaiada, que será erguida na divisa com Diadema.

A interdição passou a valer na sexta-feira. Com isso, quem estava acostumado a fazer o retorno em frente à rede Havan terá de buscar alternativas.

A administração divulgou três rotas alternativas. Os motoristas que trafegam pela Avenida Piraporinha, no sentido Diadema, devem seguir até a Parada Cecom do trólebus, acessar a saída à esquerda, no sentido Rua Martin Luther King.

Outra opção aos motoristas que trafegam nesse sentido é fazer o retorno no largo de Piraporinha, em frente à Paróquia Bom Jesus de Piraporinha, retornando até a Avenida Robert Kennedy.

Já quem transita pela Avenida Lucas Nogueira Garcez no sentido Diadema pode utilizar a rota até o Km 18 da Via Anchieta (sentido Santos), sair na Rua Fuad Mussa Cheid, pegar a Avenida Álvaro Guimarães, depois a Avenida Max Mangels Sênior e, então, acessar a Avenida Robert Kennedy.

O viaduto estaiado vai passar por cima da Avenida Piraporinha, com promessa de ser entregue até 2024. De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, as obras foram orçadas em R$ 133,3 milhões.