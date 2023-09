Esposa de Regis Danese se decepciona ao receber bilhete que o marido escreveu na UTI: Comprar mamão

Às vezes você espera uma carta de amor, mas a vida só está preparada para te dar uma lista de compras. É o caso de Kelly Danese, esposa de Regis Danese. Como você vem acompanhando, o cantor sofreu um acidente de carro e está internado. No período em que ficou na UTI, o artista gospel decidiu escrever um bilhete para a esposa, mas o teor da mensagem não era bem o que ela esperava.

Nos Stories, assim que a parte difícil passou, ela aproveitou para contar o momento engraçado:

- Vou contar pra vocês um causo, agora eu posso contar. Eu tava rindo na matéria do Fantástico com um papel na mão, mas sabe o que foi? O Regis, quando saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando ele fez uma carta, uma carta lá, com a maior dificuldade, e insistiu muito, mandou eu te entregar.

E continuou:

- Eu fiquei toda emocionada, falei nossa, na UTI ele fez uma carta de amor pra mim, né? Aí eu falei lá na Globo. Quando eu pego a carta, feliz, achando que ele ia fazer uma declaração, ele escreve assim comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala, frasqueira, celular, carregador. Eu fiquei tão frustrada... Eu tô frustrada até agora. Agora eu posso rir, posso contar pra vocês. Por isso que na entrevista eu tava rindo com o papel na mão.

O cantor se acidentou ao se distrair e bater o carro enquanto estava a caminho de um show em Ceres, Goiás. Ele estava acompanhado do irmão, que não se feriu no acidente. Danese passou por uma cirurgia de emergência, mas está se recuperando bem no hospital.