Maisa Silva faz leve desabafo: Tenho medo das coisas que sou capaz de fazer quando estou carente

Uns com tanto, outros com tão pouco... Nesta terça-feira, dia 5, Maisa Silva mostrou ser gente como a gente ao afirmar que está carente por um xodó. A atriz, que está solteira desde o término do namoro de longa data com Nicholas Arashiro no final de 2021, usou as redes sociais para fazer um leve desabafo aos seguidores.

Em publicação no Twitter, a artista se mostrou aliviada pelo feriado estar chegando, mas o motivo é um pouco inusitado:

Hoje eu estou carente, ainda bem que amanhã é feriado, pois tenho medo das coisas que sou capaz de fazer quando estou carente.

Ficou curioso sobre o que ela seria capaz de fazer? Logo em seguida, Maisa deu exemplo de uma das pequenas loucuras que cometeria:

Curtir Story.

Mais cedo, ela já havia dado indícios de carência ao compartilhar uma imagem do Dylan O'Brian com a Selena Gomez e escreveu:

O dia tá nublado meu cérebro automaticamente quer ficar assim.