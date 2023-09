Vereador de Ribeirão recebe alta hospitalar após quadro de arritmia cardíaca

O vereador e líder do governo na Câmara de Ribeirão Pires, Diogo Manera (PSDB), recebeu alta do Hospital Ribeirão Pires, onde está internado desde a semana passada, após passar mal com suspeita de arritmia cardíaca.

“Deus é bom o tempo todo. Agora é se cuidar e seguir a missão que Deus me deu de cuidar da nossa cidade. Gratidão por todas as orações, mensagens e todo apoio. Seguirei com o mesmo entusiasmo de sempre em ouvir e lutar pelos moradores de Ribeirão Pires. Um grande abraço a todos”, escreveu o parlamentar, em suas redes sociais, após a alta.

Manera foi internado no dia 28 e, conforme apurou o Diário, apresentou quadro de arritmia cardíaca. Passou por bateria de exames para identificação do problema. Ele tinha recebido alta da UTI no sábado e, no mesmo dia, a equipe médica que acompanha o quadro de saúde do parlamentar o liberou para voltar para casa.

Ex-secretário de Serviços Urbanos, Manera está em primeiro mandato depois de ter recebido 1.048 votos em 2020. Na gestão Guto Volpi (PL), foi convidado e assumiu o posto de líder do governo.