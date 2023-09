Cepal prevê que PIB do Brasil crescerá 2,5% em 2023 e 1,4% em 2024

A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil crescerá 2,5% este ano e 1,4% no próximo. O resultado representaria uma desaceleração em relação ao avanço de 2,9% em 2022, em linha com o desempenho regional, conforme relatório anual divulgado nesta terça-feira, 5.

A instituição estima que a atividade econômica da América Latina registrará expansão de 1,7% em 2023 e 1,5% em 2024.

Segundo o documento, o cenário internacional segue pouco favorável, à medida que o comércio global permanece abaixo do padrão histórico. Domesticamente, a Cepal vê espaço fiscal reduzido, enquanto a queda da inflação abre caminho para o relaxamento da política monetária.

"O primeiro trimestre de 2023 apresentou uma desaceleração generalizada em todas as componentes da demanda interna, onde o investimento é o que apresenta maiores reveses para a maioria dos países da região", ressalta a instituição.

O informe projeta que as receitas dos governos diminuirão ao longo do ano, em um quadro de desaceleração da atividade. Ainda assim, a tendência é de que proporção da dívida pública mantenha tendência de baixa, apesar do incremento recente.