Linda Evangelista revela ter feito mastectomia após descobrir câncer de mama

Linda Evangelista falou pela primeira vez, em uma entrevista para a WSJ Magazine, sobre o diagnóstico recebido em 2018 de câncer de mama. A supermodelo revelou que, assim que descobriu a doença, decidiu passar por uma mastectomia, procedimento para a retirada dos seios.

- As margens não eram boas e por outros fatores de saúde, sem hesitar, porque queria deixar tudo para trás e não ter que lidar com isso, optei por uma mastectomia bilateral. Pensando que era bom e preparado para a vida. O câncer de mama não iria me matar.

Em julho de 2022, Linda passou por outro susto quando os médicos descobriram mais um nódulo de câncer de mama. Mas dessa vez ele estava alojado no músculo peitoral da modelo, que pediu que os especialistas tirassem de vez o problema:

- Cave um buraco no meu peito. Não quero que fique bonito. Eu quero que você escave. Quero ver um buraco no meu peito quando você terminar. Você me entende? Não estou morrendo por causa disso. Eu sei que estou com um pé na cova, mas estou totalmente em modo de comemoração.

Durante a entrevista para a revista, Evangelista comentou sobre seu relacionamento com a madrasta de seu filho, a atriz Salma Hayek:

- Eu amo aquela mulher. Ela é uma mulher que apoia mulheres. Assim como eu, [ela] é tão voltada para a família e tão positiva. Ela é uma bênção para nós?. Ela foi muito, muito generosa e gentil comigo enquanto eu estava passando pela quimioterapia.