Aprenda a digitalizar documentos no iPhone ou iPad

Proprietários de produtos da Apple têm em mãos uma ferramenta nativa e gratuita capaz de escanear arquivos. Para digitalizar documentos no iPhone ou iPad é bastante simples – desde que você tenha um aparelho compatível com o iOS 11, sistema operacional lançado em 2017. Veja no tutorial como realizar o procedimento.

1. Abra o aplicativo Notas. Depois, clique no ícone de câmera, localizado no rodapé da tela.

2. Dê um toque em “Escanear Documentos”.

3. Posicione a câmera em cima do documento que você quer digitalizar. Automaticamente, o iPhone escaneará o arquivo. Se gostar da captura feita, clique em “Salvar”.

4. Selecione o documento digitalizado dentro do aplicativo Notas. Em seguida, clique no ícone com a seta para cima, no canto superior direito.

5. Vá até “Salvar em Arquivos”.

6. Aperte “Salvar” no canto superior direito e o documento digitalizado ficará disponível no aplicativo Arquivos.

Veja em capturas como digitalizar documentos no iPhone ou iPad: