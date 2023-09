Namorado de Jojo Todynho se pronuncia após polêmicas e pede respeito pela cantora: - Não ataca ela

E o bafafá continua! Depois de ter prints de conversas com sua ex, Kaila Oliveira, expostos pela colunista Fábia Oliveira, o atual namorado de Jojo Todynho decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o suposto convite íntimo que ele teria feito.

Acontece que, na última segunda-feira, dia 4, foi exposto que Renato Santiago estaria mantendo conversas carinhosas com a sua ex enquanto namora Jojo. Porém, parece que a história não é bem essa! Depois da cantora se pronunciar nas redes sociais e defender o namorado, foi a vez dele vir a público.

Em uma nova conta no Instagram, já que a sua pessoal é trancada e sem acesso público, Renato publicou um vídeo endereçado à ex e disparou:

- Estou vindo aqui me pronunciar, para mim está sendo difícil para caramba, porque minha ideia nunca foi isso de internet. Vir aqui é muito difícil, começou. - Kaila, está feio. Se você tem alguma coisa contra mim, se alguma coisa te chateou, vem e me ataca. Não ataca a Jô, não, cara. Ela não tem nada a ver com isso. Eu, graças a Deus, não tenho nada contra você. Você está trabalhando, estudando, estou feliz pela pessoa que você está se tornando. Agora, se você tem alguma coisa contra mim, vem e me ataca. Não fala dela [Jojo Todynho], não cara.

Vale lembrar que Renato é pai de uma garotinha, fruto de seu relacionamento anterior com Kaila. Os dois mantinham uma relação amigável pelo bem da filha, mas parece que as coisas desandaram depois do desentendimento:

- A Jordana não merece passar por isso. Já te falei, não está satisfeita, me ataca [...] Sinceramente, eu achava que você era minha amiga, como a gente sempre trocou ideia em relação a muitas coisas, em relação a vida, trabalho, um sempre ajudando o outro. Eu sempre falei para você que eu dava muito valor em amizade, agora você chegar, pegar um print de uma data em que eu nem estava com a Jordana, para querer prejudicar meu relacionamento... Cara, isso é feio.

Vale ressaltar que nas conversas vazadas, a data não aparece. Sobre o assunto, Renato decidiu esclarecer e pontuar que tudo teria acontecido meses antes dele começar a se relacionar com Jojo. Na sequência, ele ainda aproveitou para revelar que a ex nunca teria acionado a Justiça para ele e que, na verdade, a situação foi o contrário:

- Para que mentir, cara? Eu que te coloquei na Justiça. Você ainda falou que eu te pedia dinheiro. Para que isso, cara?

Apesar do rebuliço, Renato garantiu que o relacionamento com Jojo segue forte e eles conseguiram resolver tudo entre si. Porém, ele ainda tirou um tempinho para se desculpar publicamente com a namorada:

- Queria me desculpar por tudo o que você tem passado por mim, por todos os problemas desde o início. Essa não foi minha intenção e eu sempre deixei claro para você. Cara, você é uma mulher de verdade, surreal. Só tenho a te agradecer por todos os momentos que a gente tem passado juntos. Por toda ajuda, a caminhada que temos feito. É gratificante esse degrau por degrau que a gente vem ultrapassando. Fico feliz pela pessoa que você tem se tornado, sempre em prol de ajudar as pessoas. É meio estourada, é né? Mas faz parte do jogo. Estou muito feliz por estar com você. Gratidão eterna.

Em sua própria conta, Jojo decidiu não se pronunciar mais sobre o assunto e preferiu focar em seu dia a dia com muita correria, exames após a cirurgia bariátrica e entrevistas. Porém, ao atualizar os fãs sobre seus passos, a cantora deixou alguns seguidores preocupados ao contar que passou a última segunda-feira, dia 4, sem se alimentar.

- Agora que eu fui me dar conta que eu estou 24 horas sem comer nada. Eu não almocei, eu não jantei... Só tomei água... Agora vou gravar e depois vou almoçar. Ontem foi um dia que eu falei: não vou comer nada. Mas está tudo certo.