Meghan Markle curte show de Beyoncé após não acompanhar Príncipe Harry em partida de futebol

Depois de Meghan Markle não acompanhar o marido, Príncipe Harry, em uma partida de futebol que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, alguns fãs começaram a se perguntar o que teria acontecido com o casal. Porém, na manhã desta terça-feira, dia 5, tudo foi esclarecido.

A ex-atriz estava curtindo uma noite com muita música e dança no show de Beyoncé ao lado de amigas. O momento foi capturado por Kevin Mazur, fotógrafo de várias celebridades como Kim Kardashian, David Bowie e Madonna. A foto foi compartilhada nos Stories do profissional e tirou aquela pulguinha atrás da orelha dos curiosos.

Acontece que Príncipe Harry foi sozinho ao jogo entre Inter Miami e o Los Angeles Football Club em Los Angeles, nos Estados Unidos, apesar de sua esposa, Meghan Markle, estar na mesma cidade.

Mas o Duque de Sussex não era o único famoso que estava por lá! Xolo Maridueña, Leonardo DiCaprio, Selena Gomez e mais algumas celebridades marcaram presença no jogo do time de Lionel Messi. Segundo informações da OK Magazine, o caçula de Princesa Diana e sua esposa teriam sido convidados para conferir a partida de perto por David Beckham, porém a ex-atriz não teria ficado confortável em encontrar o astro de futebol.

Vale lembrar que o casal Beckham e o Duque e Duquesa de Sussex protagonizaram uma briga que acabou com a amizade que teria começado em 2018. Apesar de Harry estar buscando uma reconciliação com David, Meghan e Victoria não parecem estar na mesma página. A revista revela que a esposa do caçula de Rei Charles III teria recusado o convite para evitar conflitos com a ex-Spice Girl.

Para refrescar a memória, Victoria Beckham e Meghan Markle se tornaram amigas em meados de 2018, quando a ex-atriz ainda estava noiva de Príncipe Harry. Apesar de sempre estarem juntos quando podiam, não demorou muito para que Meghan passasse a desconfiar que o casal próximo à família real estivesse sendo responsável por vazar informações íntimas e histórias para a imprensa britânica. Por esse motivo, Harry e sua esposa teriam decidido se afastarem dos amigos.