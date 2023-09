Câmbio paralelo na Argentina – Como funciona e onde comprar

Utilizar o câmbio paralelo na Argentina é uma das melhores formas de economizar durante a viagem. Conhecida como dólar blue ou câmbio blue, a cotação não-oficial costuma ser muito mais vantajosa para brasileiros, mas exige cuidados para não cair em golpes.

Neste post, vou explicar o que é o câmbio blue, como ele funciona e quais são as formas seguras de comprar moeda utilizando esse sistema.

Câmbio paralelo na Argentina

A Argentina conta com dois câmbios: o oficial e o paralelo. O primeiro é determinado pelo Banco Central e utilizado por bancos e agências de câmbio. O segundo, por sua vez, surgiu como uma forma de “driblar” a crise econômica que assola o país há anos.

Com a inflação nas alturas e a desvalorização do peso, os argentinos recorrem ao dólar em busca de estabilidade e proteção econômica. A questão é que, atualmente, o governo limita o acesso legal da população à moeda americana. E é aí que o câmbio paralelo entra no jogo.

Enquanto os locais recorrem ao câmbio informal para proteger seus patrimônios, os turistas utilizam o dólar blue para ter um poder de compra ainda maior em viagens a Buenos Aires e outros destinos da Argentina.

Câmbio blue hoje

Atualmente, o câmbio paralelo na Argentina está em alta. No início de agosto de 2023, a cotação chegou a 600 pesos por dólar.

Os brasileiros que optam por trocar reais por pesos argentinos no câmbio oficial, por exemplo, conseguem cerca de 58 pesos a cada um real. Na cotação paralela, a quantia sobe para aproximadamente 120 pesos.

Comprar com câmbio blue é seguro?

Apesar da ser conhecido como paralelo, o câmbio blue é muito popular na Argentina. Os turistas que pretendem aproveitar a cotação durante as viagens, contudo, precisam ficar atentos para evitar golpes e dores de cabeça.

Por ser uma moeda de troca não-oficial, o dólar blue é comercializado em muitas casas de câmbio sem regulamentação. Por isso, é comum ver turistas recebendo notas falsificadas e arcando com prejuízos.

Como comprar pesos de forma segura na cotação paralela

A Western Union, empresa multinacional de serviços financeiros, é a forma mais segura e confiável para adquirir pesos utilizando a cotação paralela na Argentina.

Conhecida mundialmente, a empresa permite que os brasileiros enviem montantes em reais e saquem em pesos quando estiverem no país dos hermanos.

O processo é feito online pelo site oficial ou pelo aplicativo da Western Union. Basta indicar o valor que será enviado em reais, verificar a quantia em pesos e selecionar a opção “receber em dinheiro em uma loja”.

Depois, é preciso fazer o pagamento para a empresa, que pode ser via pix ou transferência bancária. Em poucos minutos, o comprador recebe um aviso de que o dinheiro está disponível para ser retirado em uma das agências da multinacional.

Agências Western Union em Buenos Aires

Por ser muito vantajoso financeiramente, o câmbio blue é utilizado por boa parte dos turistas brasileiros. A alta procura desencadeia grandes filas para saques nas agências da Western Union.

A boa notícia é que existem muitas lojas físicas e autorizadas da empresa em Buenos Aires. Portanto, se uma delas estiver muito cheia ou sem cédulas suficientes, basta ir a outro ponto de retirada.

O site oficial da Western Union mostra informações sobre todas as agências da capital argentina. Há dezenas de unidades na região central e nos principais bairros turísticos da cidade.

O que você precisa saber antes de ir à Argentina

Quando planejo minhas viagens para a Argentina, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Peru e Bolívia, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, porque ele vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e gosto mais da America Chip, que tem ótimo atendimento e nunca me deixou na mão.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Tem dois ótimos serviços que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers. Um é o Get Your Guide e o outro é o Civitatis. Ambos são muito completos.

Onde reservar: Get Your Guide e Civitatis

—

