Busca Ativa Escolar: plataforma visa combater exclusão no ensino

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem o objetivo de promover os direitos de cada adolescente, em especial os e as mais vulneráveis. No Brasil, isso inclui de forma muito específica grupos negros, meninas, quilombolas, indígenas e LGBTQIA+ – populações que mais têm seus direitos violados e vidas ameaçadas.

Por isso, o Instituto NEOOH se uniu ao UNICEF para apoiar a garantia de direitos de crianças e adolescentes na iniciativa Busca Ativa Escolar e em projetos voltados à cidadania de adolescentes.

A Busca Ativa Escolar, iniciativa do UNICEF e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), é uma metodologia social e uma plataforma tecnológica gratuita, que apoiam municípios e estados no enfrentamento da exclusão escolar, bem como em risco de abandono escolar. Você pode saber mais no site da iniciativa, em https://www.unicef.org/brazil/busca-ativa-escolar-0.

Com a parceria com o Instituto NEOOH, a iniciativa visa contribuir com a (re)matricula de 3.500 crianças e adolescentes nas escolas e capacitar 500 profissionais da saúde, educação e assistência social.

Busca Ativa Escolar

Para promover o acesso à educação e permanência na escola, aprendendo, é importante garantir espaços acolhedores para que as diversas adolescências desenvolvam habilidades fundamentais para o seu desenvolvimento, com acesso a informações confiáveis, políticas públicas de qualidade e oportunidades de participar de debates sobre seus direitos.

Valorizando a segunda década da vida como uma fase de oportunidades, com grande potencial de aprendizagem, interação entre pares, ampliação das referências, senso crítico e capacidade de expressão e liderança, é fundamental criar estratégias para apoiar grupos populacionais mais afetados pelas desigualdades, entre as quais destacam-se as meninas, as pessoas negras, indígenas e LGBT.

Com a parceria firmada com o Instituto NEOOH, o projeto Busca Ativa Escolar prevê beneficiar 2.870 adolescentes direta e indiretamente.

“Sempre buscamos parcerias que possam apoiar e potencializar as nossas ações pelas crianças e pelos adolescentes. Estamos confiantes de que essa parceria com o Instituto NEOOH vai gerar grandes resultados para quem mais precisa”, afirma Juan Ignacio Calvo, chefe de Parcerias e Arrecadação de Recursos do UNICEF no Brasil.

Considerando o potencial da adolescência e juventude na cocriação de propostas fundamentais para o seu próprio desenvolvimento, a parceria fortalecerá as redes de participação cidadã de adolescentes, com foco nas meninas e nas populações negra, indígena e LGBTQIAPN+, além de promover o desenvolvimento de habilidades ligadas à ciência e à tecnologia e preparar as meninas para entrar de forma segura e inovadora no mundo dos games.

O objetivo do programa é fomentar o empoderamento de meninas e contribuir para que adolescentes e jovens mais afetados pelas desigualdades se engajem em diálogos entre pares e com pessoas responsáveis pela tomada de decisões em seus territórios.