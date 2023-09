Rodoanel no feriado: concessionária administradora dá orientações aos motoristas do ABC

Na próxima quarta-feira (6), a SPMAR iniciará a operação de Feriado da Independência do Brasil nos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, com duração até o domingo (10). A fim de evitar congestionamentos, quem estiver nas cidades do Grande ABC e Zona Leste de São Paulo (Itaim Paulista, Itaquera, São Matheus, Parque do Carmo, São Miguel, Sapopemba, entre outros) pode usar o Trecho Sul do Rodoanel com acesso pelo Complexo Jacu Pêssego/ Avenida Papa João XXII em Mauá, segundo a Concessionária.

Na emenda de quatro dias, são esperados que mais de 724 mil veículos circulem pela rodovia. Na data que antecede o festivo 7 de setembro (quarta-feira), a previsão de maior fluxo está entre às 7h e 21h. Já no feriado em si, a predominância de trânsito deve ser menor: das 7h às 14h.

Para os dias seguintes, a SPMAR ainda alerta o período das 11h às 19h (sexta-feira), das 9 h às 15h (sábado) e 10h às 20h (domingo).

Ainda nas praças de pedágio, os veículos poderão utilizar o sistema de pagamento automático ou as cabines de cobrança manual, onde são aceitos pagamentos em cartão de débito por aproximação e dinheiro.

Enquanto isto, para toda a emenda, a estimativa é da presença de 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 7 guinchos (leves e pesados), 5 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais.

“Ao motorista também cabe se atentar à segurança do veículo, realizando as revisões preventivas e zelar pela segurança da sua família, estudando a rota que fará, descansando antes de pegar a estrada, além de não utilizar bebida alcoólica ou entorpecentes e respeitar às leis de trânsito. Dessa forma todos ganham”, analisa Fausto Cabral, gerente de operações da concessionária SPMAR.

Vale ressaltar o serviço gratuito e com funcionamento ininterrupto dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia e o contato com a SPMAR pelo 0800774-8877.

TRAJETOS RECOMENDADOS