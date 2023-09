Caetano Veloso recebe título 'doutor honoris causa' em universidade da Espanha

O cantor e compositor Caetano Veloso recebeu o título de doutor honoris causa na Universidade de Salamanca, na Espanha, nesta segunda-feira, 4. Proposta pela Faculdade de Filosofia e o Departamento de Filosofia Moderna, a candidatura teve o apoio do Centro de Estudos Brasileiros da instituição. A concessão do título foi aprovada pelo conselho e divulgada em abril do ano passado.

A distinção acadêmica, que é a mais alta na instituição, é atribuída a personalidades de destaque na cultura, na educação ou humanidade.

O professor de Filosofia Galega e Portuguesa Pedro Serra foi quem apresentou o compositor, afirmando que a obra de Caetano proporciona "um percurso de elevada tensão linguística e musical".

"Um monumento do poético, da poesia como lugar de carinho, de amor e de amizade", disse. "Ele fez do amor pela língua um modo de vida. Ele é um poeta, um filólogo no sentido mais nobre da palavra".

O reitor da universidade, Ricardo Rivero, complementou a fala de Serra. "Você é hoje reconhecido aqui pela sua criação cultural e pela capacidade de combinar influências, estilos, não só pela música, mas também por toda uma filosofia. Tropicália, em 1968, marcou uma revolução cultural, a nova etapa da aclamada música brasileira", disse.

"De noite, quando parei para escrever as palavras que queria dizer aqui, me lembrei de tantos filmes mexicanos, tangos argentinos, boleros e mambos cubanos, canções peruanas de Chabuca Granda, chilenas de Violeta Parra, e não só filmes", declarou Caetano em seu discurso.

O brasileiro citou nominalmente dois amigos que o influenciaram: os espanhóis Fernando Trueba e Pedro Almodóvar. "Da minha parte, dedico a esses dois toda a beleza desta festa. Obrigado", disse Caetano.