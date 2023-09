Prefeitura de Diadema realiza extensão de ruas no condomínio Amuhadi

A Prefeitura de Diadema está fazendo a extensão de viário em quatro vias da Associação de Mutirão Habitacional Diadema – Amuhadi, no bairro Eldorado. A obra envolve as ruas Apóstolo Pedro, Apóstolo Felipe, Apóstolo Bartolomeu e Apóstolo Tomé e o objetivo é facilitar e melhorar o acesso dentro da comunidade.



Avaliada em R$ 600 mil, a melhoria está sendo executada com recursos próprios do município. Ela começou no primeiro semestre deste ano, com o serviço de terraplanagem que já foi todo concluído. Somando a necessidade de extensão de cada trecho, foram realizados 400 metros de prolongamento de ruas.

Outras fases - Neste momento a obra está na fase de colocação de guias e sarjetas e depois virão a pavimentação e a iluminação. As redes de água e esgotos também já foram implantadas pela Sabesp e só falta fazer as ligações. “A previsão de entrega da melhoria é para o primeiro semestre de 2024”, informa o secretário municipal de Obras, Luiz Carlos Theophilo.

Localizado atrás do Estádio Inamar, na região sul de Diadema, residem no Amuhadi mais de 1.400 famílias. O condomínio foi construído no ano de 1991 e há muito tempo os moradores pediam o prolongamento das ruas.