Quatro equipes garantem vaga na Série C do ano que vem

O Campeonato Brasileiro da Série D já definiu os quatro semifinalistas que vão disputar o título a partir desta quarta-feira (6). Caxias-RS x Ferroviário-CE, Athletic-MG x Ferroviária-SP farão o quadrangular final e de quebra já garantiram vaga na Série C de 2024. A competição começou no dia 6 de maio e reuniu 64 equipes em oito grupos. O Santo André, inclusive, disputou o Grupo F do torneio e não passou da primeria fase.



O Ferroviário, de Fortaelza, chega à semifinal de forma invicta. São 13 vitórias e sete empates na competição. Os cearenses eliminaram na fase anterior o Maranhão. Já o Caxias, que volta à terceirona após nove anos, garantiu acesso depois de superar a Portuguesa-RJ. Outra que está de volta à Série C depois de 21 anos é a Ferroviára de Araraquara. A ferrinha eliminou o Sousa-PB após uma vitória e um empate. Já o Athletic, de São João Del Rei, consegue o acesso logo na primeira competição nacional que disputa. Os mineiros eliminaram o Bahia de Feira.