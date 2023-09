Programa The Noite interrompe gravações após internação de Mingau, do Ultraje a Rigor, e Roger fala sobre estado de saúde do músico

Na noite da última segunda-feira, dia 4, Danilo Gentili informou que as gravações do The Noite serão interrompidas temporariamente por conta da internação de Mingau. O músico do Ultraje a Rigor, banda que toca durante a exibição do programa, foi baleado na cabeça e está no Hospital São Luiz Itaim. Por solidariedade, o apresentador declarou que ao longo dos próximos dias serão exibidas entrevistas gravadas na semana anterior.

Segundo informações do SBT, Danilo Gentili gravou o início da edição de segunda ao lado do vocalista da banda Roger Rocha Moreira para falar da situação. O comandante da atração explicou que todos da equipe são amigos, por isso não estão no clima para fazer as gravações.

- A gente aqui é tudo amigo. Esse assunto mexe com todos, então, hoje, não teríamos condições de gravar um programa que tem como intuito ser divertido e buscar o riso de todos. Eu não estou com o clima para fazer isso, o Roger não está e ninguém aqui está. Por isso, optamos hoje e nos próximos dias fazer um leve recesso em novas gravações do The Noite. Porém, vamos transmitir essa semana entrevistas que foram gravadas na semana passada, inclusive com a participação do Mingau.

Roger contou que foi visitar Mingau no hospital e tem bastante esperança na sua recuperação.

- Falei com ele sedado, mas vi a resposta dele. Ele começou a respirar mais rápido, parecia querer responder: Estou bem, vou ficar bem. Estou muito confiante de que ele vai sair dessa. Nós estamos com bastante esperança. Quanta gente gosta do Mingau. Recebemos ajuda vinda de todos os cantos. Daqui do SBT, de gente que nem conhecemos. Todos querendo ajudar.

Isabella Aglio usou o Instagram para fazer uma publicação carinhosa em homenagem ao pai:

Pai, você é muito amado e querido por todos. Não existe uma pessoa que não goste de você. Você não tem noção de quanta gente se mobilizou para te ajudar. Não vemos a hora de poder comemorar a vitória da sua recuperação. Te amo mais do que tudo.

O último boletim médico divulgado pela família também foi compartilhado por Isabella em suas redes sociais. Na tarde da última segunda-feira, dia 4, a jovem publicou uma nota informando:

O Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D'Or, informa que o paciente Rinaldo Amaral, conhecido como Mingau, segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, sedado e mantido sob ventilação mecânica. O quadro clínica permanece grave.