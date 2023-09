Wanessa Camargo comete deslize e confessa infidelidade de Zezé Di Camargo: - Fiel com os amigos

Na noite da última segunda-feira, dia 4, Wanessa Camargo foi a convidada do De Frente Com Bloguerinha, programa no YouTube que está ganhando a atenção da web com entrevistas descontraídas e muito sinceras. A cantora não conseguiu fugir das perguntas diretas feitas pela influenciadora Blogueirinha e acabou protagonizando vários memes que viralizaram.

Durante o bate-papo, a artista cometeu pequenos deslizes e um deles foi relacionado ao seu pai, Zezé Di Camargo. Wanessa começou a descrever o cantor e acabou se divertindo ao contar:

- Ele é trabalhador... Fiel? Não. Ele não é. Lembrei. Ele é fiel com os amigos. Ele é fiel como pessoa, com caráter. Agora, a parte sexual, não... A gente tem que separar.

Outro momento que rendeu boas risadas foi quando Wanessa trocou o nome de Chris Martin, do Coldplay, pelo nome de Chris Brown. A gafe aconteceu enquanto a entrevistada falava sobre a pessoa mais legal que ela já conheceu:

- O cara mais legal que eu já conheci é o Chris Brown, do Coldplay. Não! Eu falei errado. Aí, gente! Chris Brown é o outro. Qual o nome dele mesmo? Chris Martin!

Mas como nem tudo é fácil e simples... A cantora também falou sobre o seu divórcio de Marcus Buaiz, com quem foi casada por 15 anos e teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Na cantora, Wanessa confessou que a decisão de se separar partiu dela:

- Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar.

A situação complicada que precisou enfrentar inspirou algumas músicas de seu novo álbum, Livre, lançado em abril de 2023. Ela confessou que Não Devo Nada nasceu do julgamento que sentiu das pessoas quando o ex-casal anunciou a separação:

- Não Devo Nada fala, justamente, desse julgamento de quando a gente se separa, e é uma decisão nossa. A gente ouve muito: mas o que ela fez?, aconteceu isso?... Então eu ouvia muito julgamento.