Eduardo Leite será prioridade do PSB

Durante cerimônia que celebrou sua filiação ao PSB, o vereador Eduardo Leite, de Santo André, contou com apoio de importantes nomes da política para oficializar sua pré-candidatura a prefeito. Ao Diário, o parlamentar disse que sua disputa pelo Paço é alemejada pelo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, e pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

“Posso garantir que não disputarei a reeleição para vereador. Nossa disputa à Prefeitura é um desejo do ministro Márcio França e do vice-presidente Geraldo Alckmin, com quem estive no mês passado em Brasília para oficializar minha filiação”, disse Eduardo Leite.

Presente na celebração, o deputado estadual Caio França (PSB) reforçou a prioridade do partido em apoiar a candidatura de Eduardo na eleição do ano que vem. O parlamentar declarou que a sigla não deve ter muitos candidatos a prefeito no Estado, mas garantiu que o vereador disputará o Paço de Santo André.

“O Eduardo está no terceiro mandato, faz um excelente trabalho, é coerente, sério e trabalhador. Não chegou de paraquedas em Santo André. Ele tem planos para o município e agora está num partido muito bem estruturado. Para nós, a candidatura dele é prioridade no Estado. Não teremos muitos candidatos, pelo menos é isso que defendo. Mas com certeza o Eduardo será um deles e terá todo o nosso apoio.”

Eduardo Leite também conta com o apoio de Lucia França (PSB), candidata a vice-governadora no ano passado na chapa do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e também presente na celebração. Defensora da inclusão de mais mulheres na política, ela levantou a possibilidade de Eduardo ter uma mulher como candidata a vice-prefeita.

“Estou decidida a formar chapas meio a meio no Estado de São Paulo. As mulheres são 50% da população, então temos que ter a nossa representatividade proporcional a isso. As candidaturas femininas terão um grande aliado, que é o Eduardo Leite, quem sabe até tendo uma mulher ao seu lado na campanha”, declarou.

Um dos nomes já confirmados para a eleição de vereador é Silvana Silva, uma das maiores lideranças do PSB de Santo André. Assim como Eduardo, ela foi filiada ao PT, mas revelou ao Diário ter levado mais de 50% de seu grupo ao partido socialista. “Cerca de 12 pessoas de um total de 24 vieram comigo”, disse ela. Eduardo Leite demonstrou apoio à sua candidatura ao Legislativo.

“É um nome muito forte, uma liderança muito importante na nossa cidade. Se a candidatura dela se confirmar, tenho certeza que será um grande ganho para Santo André”, comentou o vereador.