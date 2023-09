Campeão da Libertadores pode enfrentar time saudita de Benzema nas semifinais do Mundial

A Fifa sorteou nesta terça-feira os confrontos e o chaveamento do Mundial de Clubes de 2023. A cerimônia aconteceu em Jeddah, na Arábia Saudita, onde o torneio será realizado entre os dias 12 e 22 de dezembro. O campeão da Copa Libertadores, que tem os brasileiros Palmeiras, Internacional e Fluminense, além do Boca Juniors (ARG), como concorrentes, vai enfrentar nas semifinais o vencedor do confronto entre Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City.

A estreia de um possível time brasileiro no Mundial de Clubes será no dia 19 de dezembro. Entre os possíveis adversários do campeão da Libertadores está o Al-Ittihad, da Arábia Saudita, que recentemente contratou Karim Benzema, atual vencedor do prêmio Bola de Ouro, além de NGolo Kanté e Fabinho. O clube saudita, que garantiu a vaga no torneio por ser o atual campeão da principal liga do país-sede, joga a fase preliminar contra o Auckland City, time da Nova Zelândia e campeão da Liga dos Campeões da Oceania. O vencedor pega o Al Ahly (EGI), que conquistou o título continental africano.

Do outro lado da chave, o Manchester City, campeão da Uefa Champions League, terá pela frente nas semifinais o vencedor do confronto entre Club León (MEX) x Urawa Reds (JAP). Esta será a primeira vez que o time comandado por Pep Guardiola vai disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

Apesar de a Fifa querer manter o torneio anualmente, o atual formato ainda não está garantido para 2024. A entidade máxima do futebol deseja excluir o país-sede e fazer uma final em campo neutro entre o campeão da Uefa Champions League e o vencedor de um playoff intercontinental entre as outras Confederações.

Em 2025, o torneio será disputado por 32 equipes dos seis continentes, sendo realizado a cada quatro anos. O atual campeão do torneio é o Real Madrid. Nas últimas dez edições, o clube europeu sempre se sagrou campeão. O último brasileiro a conquistar o torneio foi o Corinthians, em 2012, e a última equipe do País a disputar a final foi o Palmeiras, em 2022, quando perdeu a decisão por 2 a 1 para o Chelsea.

Confira os confrontos do Mundial de Clubes da Fifa:

Fase preliminar

Al-Ittihad x Auckland City

Quartas de final

Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City

León x Urawa Red Diamonds

Semifinais

Campeão da Libertadores x Al Ahly x Al-Ittihad ou Auckland City

Manchester City x León x Urawa Red Diamonds