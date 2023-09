Morre aos 80 anos de idade Gary Wright, cantor de Dream Weaver

No dia 4 de setembro, segundo informações do TMZ, foi confirmada a morte de Gary Wright aos 80 anos de idade. O cantor tinha sido diagnosticado com a Doença de Parkinson há quase seis anos e desenvolveu demência por corpos de Lewy, uma doença que gera a perda progressiva da função mental a partir do desenvolvimento de corpos de Lewy nas células nervosas.

O filho do artista, Justin Wright, confirmou ao site norte-americano que o pai morreu pela manhã do dia 4 de setembro em sua casa em Palos Verdes, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Justin ainda contou que a doença de Gary progrediu rapidamente durante 2022 e ele tinha perdido a capacidade de se mover e falar. Vale lembrar que o cantor ficou conhecimento mundialmente pelo hit Dream Weaver, lançado nos anos 70.