É preciso ação

É preciso dizer chega! E agir. Os números do InfoSiga, o sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), ora divulgados, mostram que o Grande ABC vive epidemia de violência no asfalto. A região registra em média 22 acidentes por dia. De janeiro a julho de 2023, as sete cidades testemunharam 4.642 ocorrências de trânsito, o que equivale a um acidente a cada 66 minutos. Os dados são mais do que meras estatísticas; representam vidas interrompidas, famílias devastadas e um custo humano inestimável. É urgente que a sociedade e as autoridades se unam para enfrentar a questão. Sem mais delongas.



Um dado especialmente preocupante é o número de mortes registradas no período. Durante os sete primeiros meses de 2023, 123 pessoas perderam suas vidas no asfalto do Grande ABC. O número de vítimas fatais dirigindo motocicletas, predominantemente homens jovens, é alarmante. É notável que a maioria desses acidentes ocorreu nas vias públicas, com as colisões liderando as estatísticas em 47% dos casos. Esses números sugerem que a falta de atenção, imprudência e desrespeito às regras de trânsito desempenham um papel fundamental na tragédia das estradas do Grande ABC. Para mudar esse cenário sombrio, é preciso investir maciçamente em educação de condutores, pedestres e passageiros.



Para reverter essa tendência devastadora, é crucial implementar uma educação no trânsito mais eficaz e abrangente no Grande ABC. Entre as medidas que podem fazer a diferença destacam-se educação nas escolas; campanhas de conscientização; treinamento de motoristas e motociclistas, além de pedestres; fiscalização rigorosa; e investimento em infraestrutura viária que promova a segurança de todos os usuários da estrada, incluindo ciclovias, faixas de pedestres e sinalização eficaz. A tragédia das mortes no trânsito é um fardo que a região não pode mais suportar. É hora de todos, cidadãos, autoridades e instituições, unirem forças para fazer uma mudança real e duradoura. E já!