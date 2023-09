Descubra os piores musicais de todos os tempos

Rotten Tomatoes é um site norte-americano dedicado a críticas de cinema e televisão. Ele trabalha com duas classificações: do público (símbolo de pipoca) e dos críticos (símbolo do tomate). Ter uma nota boa em ambos significa que tal filme foi aprovado. Mas nem todos conseguem tal feito. Nesta lista, você descobre os 10 piores musicais de todos os tempos segundo as métricas da plataforma. Cada um deles é acompanhado pelo trailer. O clique, no entanto, é por sua conta e risco.

1. O Quebra-Nozes (2010) – Nota: 0% tomate e 27% pipoca

Uma adaptação do clássico conto de Natal está entre os piores musicais de todos os tempos. Na trama, uma garota de nove anos de idade ganha de presente um quebra-nozes de madeira. Na mesma noite, o boneco ganha vida e a leva para uma jornada em uma nova dimensão, na qual seres inanimados se transformam em humanos e tudo tem proporções gigantescas.

2. Fred: The Movie (2010) – Nota: 0% tomate e 39% pipoca

O desajeitado adolescente Fred passa o fim de semana tentando fazer com que Judy se apaixone por ele. Ao mesmo tempo, deve evitar o malvado Kevin, que faz de tudo para frustrar suas tentativas. É válido destacar que, apesar da má recepção, a trama contou com duas continuações.

3. Status Update (2018) – Nota: 0% tomate e 50% pipoca

Com dificuldades para se adaptar à rotina da nova escola, o jovem Kyle Moore apenas vê as coisas piorarem dia após dia. A garota dos seus sonhos não lhe dá bola e os alunos mais velhos implicam com ele constantemente. Mas quando Kyle é apresentado a um novo aplicativo que promete realizar todos seus desejos, sua vida muda.

4. Saudades de um Pracinha (1960) – Nota: 0% tomate e 69% pipoca

Elvis Presley tem um filme entre os piores musicais. Aqui, o cantor é Tulsa McLean, um soldado cujo maior sonho é ser dono de uma boate. Para conseguir o dinheiro para abrir o negócio, participa de uma aposta: ele deve passar uma noite com uma dançarina famosa. Os dois, no entanto, acabam se apaixonando.

5. How Sweet It Is (2013) – Nota: 0% tomate e 62% pipoca

Um bêbado proprietário de teatro precisa montar um musical de sucesso para pagar uma dívida. Entretanto, problemas surgem quando os espertos querem lançar seus amigos na produção.

6. Na Onda do Rap (1991) – Nota: 3% tomate e 43% pipoca

De passagem por uma cidade do interior com seus amigos motoqueiros, o astro do rock Johnny se apaixona pela bela Kathy. Quando policiais corruptos decidem chantagear os pais da jovem, Johnny e sua turma partem para a ação. Trata-se de uma refilmagem de Juventude Transviada, com Vanilla Ice no papel que foi de James Dean.

7. Standing Ovation (2010) – Nota: 6% tomate e 47% pipoca

De olho no prêmio de US$ 1 milhão, cinco amigas formam um grupo e se inscrevem em um concurso nacional de vídeos musicais.

8. Music (2021) – Nota: 7% tomate e 14% pipoca

Music é uma adolescente autista que perde a família e precisa ser cuidada por sua meia-irmã mais velha, Zu, uma ex-dependente química que não sabe como lidar com ela. As duas encontram na música a chave para o relacionamento.

9. De Justin para Kelly (2003) – Nota: 8% tomate e 39% pipoca

Durante as férias de primavera, a cantora Kelly e suas amigas do Texas decidem viajar para Miami. Ao mesmo tempo, Justin e outros dois amigos universitários da Pensilvânia partem para a cidade do sol e da diversão. Os jovens procuram novas aventuras e grandes amores. Kelly e Justin se conhecem em uma festa na praia e começam um conturbado romance.

10. Nos Telhados de Nova Iorque (1989) – Nota: 10% tomate e 35% pipoca

Última posição entre os piores musicais. Na trama, um jovem e habilidoso lutador de rua enfrenta criminosos nos telhados da cidade de Nova Iorque. Mas quando traficantes entram na jogada e matam seu melhor amigo, tudo muda e a disputa se torna mortal.