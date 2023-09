Charge - 5 de setembro de 2023

Por dia, o trânsito do Grande ABC registra, em média, 22 acidentes. Segundo dados do InfoSiga, sistema de monitoramento do governo estadual gerenciado pelo Detran-SP (Departamento de Trânsito de São Paulo), de janeiro a julho deste ano, ocorreram 4.642 sinistros na região, ou seja, uma ocorrência a cada 66 minutos. Em comparação ao mesmo período de 2022, com 4.593, houve aumento de 1%.