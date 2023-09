PMI de serviços da China (final) cai a 51,8 em agosto

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da China recuou de 54,1 em julho para 51,8 em agosto, segundo pesquisa da S&P Global com a Caixin. O PMI composto chinês, que engloba serviços e indústria, caiu de 51,9 para 51,7 no mesmo período. Apesar dos recuos, as leituras acima do nível de 50 indicam que a atividade econômica da China segue em território de expansão.