Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, após PMIs da China

Os mercados acionários da Ásia fecharam na maioria em queda, nesta terça-feira, 5. Dados modestos do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da China eram avaliados, enquanto na Oceania o Banco Central da Austrália manteve a taxa básica de juros, em 4,10%.

Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,71%, a 3.154,37 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,58%, a 2.060,92 pontos. Na agenda de indicadores, o PMI de serviços da China recuou de 54,1 em julho a 51,8 em agosto, enquanto o PMI composto passou de 51,9 a 51,7 no mesmo período. Para o Goldman Sachs, a atividade no setor de serviços chinês continuava a melhorar, mas em ritmo bem mais lento. Nas ações em Xangai, China Vanke caiu 1,1%, China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings teve baixa de 2,7% e China Life Insurance, de 2,4%.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 2,06%, a 18.456,91 pontos. O PMI da China reforçou cautela com o quadro na economia do país. Ações de incorporadoras e do setor de tecnologia estiveram sob pressão, com Seazen Group em baixa de 3,3% e Longfor Group, de 4,4%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei foi na contramão da maioria e fechou em alta de 0,30%, em 33.036,76 pontos, encerrando na máxima do dia. O enfraquecimento do iene apoiou ações de exportadoras japonesas. Entre setores, o imobiliário e o de eletrônico tiveram movimento positivo nas ações, com Sumitomo Realty & Development avançando 3,1% e Olympus, 1,9%.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,09% em Seul, a 2.582,18 pontos, após oscilar entre ganhos e perdas ao longo do dia. Ações de transporte naval e do setor de viagens estiveram entre as baixas. Hanwha Ocean caiu 1,8% e Lotte Tour Development, 2,2%. Em Taiwan, o índice Taiex registrou alta de 0,01%, em 16.791,61 pontos, passando ao território positivo na reta final do pregão.

Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em baixa de 0,06%, em 7.314,30 pontos. Entre ações em foco, Northern Star caiu 3,7% e Origin Energy, 2,9%, enquanto Qantas recuou 0,2%. O BC da Austrália manteve sua taxa básica de juros em 4,1%, na terceira manutenção consecutiva, e projetou que a inflação continuará a desacelerar, embora em nível ainda "demasiado elevado" por "algum tempo". *Com informações da Dow Jones Newswires.