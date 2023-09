Tronsmart Bang Max: caixa de som chega ao mercado por US$ 170

A Tronsmart lança hoje (5) a caixa de som Bang Max. Trata-se do modelo top de linha da marca, com saída de som de 130W e luzes dinâmicas pulsantes que se sincronizam com o ritmo da música.

Tenha em mãos uma festa auditiva multidimensional com o avançado sistema de som de três vias do Tronsmart Bang Max, alimentado por seis transdutores premium. Tweeters duplos, médios-tweeters e woofers trabalham em conjunto para entregar agudos nítidos, médios imersivos e graves profundos.

Graças à tecnologia exclusiva TuneConn da Tronsmart, ainda é possível sincronizar o áudio em mais de 100 alto-falantes para um som de festa imbatível. Além disso, ao emparelhar dois Bang Max via TWS, dá para obter um som estéreo fantástico.

Mais personalização com o Tronsmart Bang Max

Aprimore sua festa com o aplicativo Tronsmart, que apresenta shows de luzes únicos e modos de equalização personalizáveis. Os modos de equalização personalizados atendem ao gosto do usuário, enquanto o show de luzes aprimora a atmosfera, adicionando encanto à festa.

Diversão a qualquer hora e em qualquer lugar

Com bateria de 24 horas, o Tronsmart Bang Max garante que cada batida rítmica dure a noite toda. Além disso, possui entradas para microfone com fio e guitarra, convidando a sessões improvisadas e de jam. E mais: com uma classificação IPX6 à prova d’água em uma construção durável, ele está pronto para conquistar qualquer evento ao ar livre – faça sol ou chuva.

Disponibilidade e oferta de lançamento

Compatível com três padrões (Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia), o Bang Max consegue acomodar os requisitos de energia específicos de várias regiões, proporcionando aos clientes uma experiência perfeita e personalizável com base em preferências. Disponível no site oficial da Tronsmart e na Amazon, é oferecido a um preço exclusivo de lançamento de US$169,99, £169,99 ou €179,99 – a depender da localização.

Na galeria, veja mais detalhes do Tronsmart Bang Max: