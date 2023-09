Santos multa Soteldo por expulsão contra o América-MG nos acréscimos

A diretoria do Santos decidiu multar, nesta segunda-feira, o atacante Soteldo pela expulsão na derrota de 2 a 0 para o América-MG no final de semana, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A diretoria entendeu o cartão vermelho como ato de indisciplina, já que o atleta foi advertido por reclamar de uma falta nos acréscimos, quando o placar já estava definido.

Em nota, o clube anunciou a punição. "O Santos FC informa que multou o jogador Soteldo pelo cartão vermelho recebido na partida contra o América-MG. A decisão foi comunicada ao representante do atleta na data de hoje."

No fim da noite de domingo, Soteldo fez uma publicação nas redes sociais para se desculpar por ter sido expulso. Advertido com cartão vermelho após ofender o árbitro Leandro Pedro Vuaden, o venezuelano admitiu ter passado do ponto e prometeu à torcida santista que não protagonizará mais cenas como essa.

"Quero pedir desculpas a todos os santistas. Foi um momento em que eu estava muito quente pelo resultado. Agora, estou entrando em noção sobre a m... que fiz. Prometo que não vai acontecer de novo", escreveu o jogador, que teve de deixar o campo nos acréscimos do segundo tempo.

A reclamação de Soteldo veio após Vuaden punir Jean Lucas com um cartão amarelo por falta cometida em Iago Maidana, no meio de campo. "Expulsão com cartão vermelho direto por após receber um cartão amarelo e proferir as seguintes palavras 'faz tempo que apita só contra nós, ca..., vai se f...'", relatou Vuaden na súmula da partida.

O técnico Diego Aguirre repreendeu a postura do jogador e lamentou o desfalque para a próxima partida, contra o Cruzeiro, dia 14, após a Data Fifa deste mês. "Agora vamos perder o Soteldo, que é um jogador importante, que vinha de lesão. Tínhamos recuperado ele fisicamente para poder jogar. É lamentável, mas temos que trabalhar esse aspecto psicológico para que não aconteça de novo", comentou o treinador santista.

Foi a segunda expulsão do venezuelano no Brasileirão. A primeira aconteceu na rodada de estreia, em abril, contra o Grêmio, também por confrontar e ofender o árbitro - Wilton Pereira Sampaio naquela ocasião. Além disso, Soteldo passou um período de mais de um mês afastado do elenco por indisciplina. Após o técnico Paulo Turra e o coordenador técnico Paulo Roberto Falcão deixarem o clube, foi reintegrado por Diego Aguirre.