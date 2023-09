São Bernardo será contemplada pela Nova Tabela SUS Paulista

O Governo de São Paulo anunciou, no dia 28 de agosto, a Nova Tabela SUS Paulista. Em janeiro de 2024, quando a medida entrar em vigência, 43 Santas Casas e hospitais da Região Metropolitana serão beneficiados com o aumento previsto na remuneração por procedimentos realizados. Destas unidades, apenas uma na região será beneficiada com o aumento previsto na remuneração por procedimentos realizados: a Santa Casa de Misericórdia de São Bernardo.

A iniciativa vai complementar os valores repassados pelo Ministério da Saúde, pagando às unidades, entidades filantrópicas e autárquicas até cinco vezes mais por procedimento do que o estabelecido pela tabela nacional do SUS (Sistema Único de Saúde). “Vamos alocar recursos novos do Tesouro do Estado para aumentar o teto financeiro dos hospitais e, assim, possibilitar um maior volume de atendimento para diminuir as filas que causam tanto sofrimento a nossos pacientes,” afirmou o secretário Eleuses Paiva.

Utilizando recursos provenientes exclusivamente do Tesouro Estadual, o governo espera corrigir uma defasagem provocada pela ausência de atualização dos valores da tabela nacional do SUS. Segundo o governo estadual, essa defasagem tem impactado diretamente na saúde financeira das unidades, especialmente as filantrópicas. O investimento anual adicional é de cerca de R$ 2,8 bilhões.

Além de contribuir para a sustentabilidade financeira das instituições, a iniciativa terá impacto direto na qualidade dos serviços prestados à população de São Paulo. O novo modelo de remuneração vai beneficiar 354 hospitais em todas as regiões do Estado, entre eles Santas Casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Estes equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar no sistema único de saúde paulista.

Os reajustes abrangem cerca de 5.000 procedimentos hospitalares. Entre eles, as cirurgias de apêndice, por exemplo, deverão passar de R$414,62 para R$1.865,79, e as de vesícula (colecistectomia), irão de R$996,34 para R$4.483,53. Para incentivar a ampliação de partos normais no SUS, o valor pago vai aumentar de R$443,40 para R$2.217,00 por procedimento. O valor será superior ao das cesáreas, que também serão reajustadas, de R$545,73 para R$2.182,92. Já as internações de UTI terão o valor duplicado.