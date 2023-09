Vila Gilda recebe Circuito Andreense de Empreendedorismo nesta quarta

Criado para levar informações e oportunidade de qualificação para os comerciantes das regiões mais afastadas do Centro, o Circuito Andreense de Empreendedorismo chega à Praça Pompéia, na Vila Gilda, nesta quarta-feira (6).

Das 10h às 16h, empreendedores da região poderão procurar os estandes do programa para obter informações sobre gestão de negócios, regularização fiscal, crédito, consultoria, oportunidades de capacitação e até cadastrar currículos no Centro Público de Emprego Trabalho e Renda (CPETR) de Santo André. A Praça Pompéia fica no cruzamento da Avenida Higienópolis com a Avenida Gilda.

A ação, que acontece de forma itinerante, conta com estandes da Sala do Empreendedor, para informações sobre a regularização dos negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, com informações sobre cursos de capacitação, e do CPETR para o cadastramento de currículos, além dos estandes da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) e AGG Fiscal, e o veículo do Sebrae Itinerante.

Somente neste ano, a edição móvel do Circuito Andreense já esteve na Vila Linda, Vila Luzita, Centro, Vila Palmares, Capuava, Parque das Nações e Jardim Santo André.

A iniciativa é uma realização da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e da Escola de Ouro Andreense e conta com a parceria do Sebrae, da Acisa e da AGG Fiscal.

Além de alcançar o empreendedor que não possui condições de se deslocar até o Centro da cidade para obter informações de suporte para sua atividade, o programa tem como objetivo disseminar pelo município os produtos e serviços realizados pela Prefeitura e por seus parceiros para pequenos e microempreendedores, promovendo o desenvolvimento das áreas mais periféricas do município.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais, o programa realiza também palestras em espaços da educação espalhados pela cidade. Entre os temas já abordados neste ano estão “Comece seu planejamento financeiro”, “Comece a planejar o marketing da sua empresa”, “Faça o preço certo, não perca dinheiro” e “Criação e inovação de vídeos usando o TikTok”. A próxima palestra terá como tema “Venda online agora mesmo”, no Cesa Parque Novo Oratório. As inscrições estão abertas.

Mais informações, calendário e inscrições no link bit.ly/Circuito2023