Vídeo com suposta agressão de Moraes em Roma é recebida; defesa de investigados se pronuncia

O advogado Ralph Tórtima Stettinger Filho, que representa o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão, investigado por hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse ao Estadão nesta segunda-feira, 4, que as imagens das câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma vão comprovar que não houve agressão.

O criminalista também afirma que o Ministério da Justiça foi 'tendencioso' na nota que divulgou mais cedo, confirmando a chegada dos vídeos. O texto afirma que as imagens do circuito de segurança do aeroporto registraram a 'agressão' à família de Alexandre Moraes.

"O correto seria dizer que registraram o 'evento' envolvendo a família do ministro. A nota é por si tendenciosa. Sugere como certa a agressão. E não será o que vão revelar as imagens", afirmou.

As filmagens foram enviadas por autoridades italianas e recebidas por meio da Secretaria Nacional de Justiça, responsável pelos pedidos de cooperação jurídica internacional.

O material foi enviado à Polícia Federal, que investiga o caso e vai periciar as imagens. O inquérito é conduzido pelo ministro Dias Toffoli. A defesa também requisitou acesso às imagens.

A versão dos suspeitos conflita com o que foi relatado pelo ministro Alexandre de Moraes à PF. O ministro afirmou que ele e seus familiares foram hostilizados, e que seu filho chegou a levar um tapa.