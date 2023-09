Fenabrave estuda formas de baixar preço de veículos

A Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) avalia projetos que poderão ser propostos ao governo federal, no sentido de estimular as vendas de automóveis e comerciais leves. A informação foi dada pelo presidente da entidade, Andreta Jr., durante a divulgação dos resultados de agosto. No geral, foi registrada alta de 72% em relação ao mesmo mês do ano passsado. Se comparados os números do acumulado do ano, a alta foi de 13,7% ante o mesmo período de 2022.

A intenção da Fenabrave é que os veículos se tornem mais acessíveis ao consumidor de menor renda, por meio de uma possível redução de preços, maior oferta de crédito, sem perda de arrecadação e visando a valorização da descarbonização do setor. “Todo esse conjunto de fatores irá gerar a escala necessária para que o segmento de automóveis se recupere, de forma definitiva, trazendo a população de baixa renda de volta para a pista do consumo”, declarou o presidente, ressaltando que não há prazo definido para a apresentação. “Estamos em fase de simulações e isso leva tempo”, ponderou.

Em agosto, apenas o segmento de automóveis teve baixa em relação a julho, quando aconteceu o esgotamento dos recursos das medidas provisórias que estimularam a comercialização de veículos, com desconto para carros que custavam até R$ 200 mil.

“As ações do governo federal permitiram o acesso do consumidor, que havia perdido poder compra, aos veículos de entrada, o que demonstrou que o fator preço influencia na escala necessária para a recuperação do setor. As medidas provisórias foram muito importantes para aquecer, momentaneamente, o mercado, mas o resultado de automóveis, em agosto, agravado pela piora na oferta de crédito, já deixa clara a necessidade de uma política de fomento industrial de longo prazo. Isso porque algumas marcas ainda tinham saldo de veículos com descontos patrocinados a oferecer, o que fez com que o resultado não fosse ainda pior”, explica Andreta Jr.

No caso específico dos automóveis, ocorreram 153,4 mil emplacamentos em agosto. Na soma dos oito primeiros meses são 1,063 milhão. No ano passado foram 973 mil.

MOTOS

No acumulado de janeiro a agosto, as motocicletas registram alta de 21,17% nas vendas, com o emplacamento de 1,045 milhão de unidades. Em agosto, os veículos de duas rodas tiveram expansão nas vendas de 20,38%, com a comercialização de 142,7 mil motos.

Apesar dos bons números, Andreta explicou que o segmento também enfrenta dificuldades com a liberação de empréstimos. “O consumidor tem buscado alternativas de crédito para a compra de motocicletas, especialmente, as de até 250 cilindradas, e o consórcio surge como opção consolidada. Além disso, notamos uma boa participação nas vendas à vista”, salientou.

CAMINHÕES

O segmento de caminhões tem queda de 16,66% no acumulado dos primeiros oito meses do ano, registrando a venda de 67,4 mil unidades. Em agosto, os emplacamentos de caminhões caíram 27% em relação ao mesmo mês de 2022, com a venda de 9.000 mil unidades.

“O mercado está se ajustando em relação aos valores dos veículos e, em agosto, 77% dos caminhões emplacados foram com a tecnologia Euro 6 (regra que restringe a emissão de poluentes para veículos a diesel]), comentou o presidente da Fenabrave. Para ele, o setor deverá ser beneficiado pelos programas de financiamento anunciados recentemente pelo governo federal. (com ABr)