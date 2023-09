Ciclone traz rajadas de vento e tempestade ao Grande ABC

O deslocamento de um ciclone extratropical pelo oceano Atlântico deve atingir a região Sudeste do País nesta terça-feira (5). A previsão é de fortes chuvas durante o dia, queda na temperatura e rajadas de vento nos municípios do Grande ABC.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a região Sudeste está em alerta amarelo (perigo potencial) para tempestades até as 18h de hoje. Isso significa que os estados devem registrar chuva entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, além de ventos intensos de 40 a 60 km por hora, e possibilidades para queda de granizo.

Conforme o boletim do instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. A chuva ganhará força nos próximos dias e seguirá pelo menos até sexta-feira (8).

A Defesa Civil de Mauá já enviou alerta para os núcleos do município que atuam nos locais de risco. A medida busca alertar a população para manter-se abrigada e evitar que fiquem sob árvores e locais abertos.

A Prefeitura de Santo André informou que está acompanhando a evolução do ciclone e, se necessário, irá emitir os alertar necessários para tempestade e ventos.

Além da tempestade, a chegada do ciclone também irá impactar na temperatura, que deve cair cerca de 10 graus na região. A máxima para hoje nas sete cidades é de 24°C, enquanto a mínima fica em 15°C, de acordo com dados meteorológicos do Climatempo.

A Defesa Civil do Estado, por meio do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), informou que o ciclone se forma habitualmente sobre a região do continente, principalmente nessa época do ano.

“Este fenômeno não irá se deslocar ao Sudeste, e sim em direção ao oceano Atlântico, porém, mesmo distante da região, ele pode influenciar sobre o Estado. Já que esse deslocamento poderá contribuir para rajadas de vento fortes sobre São Paulo, principalmente no litoral paulista, porém, essas rajadas não devem se portar com a mesma intensidade das que acometeram o Sul”, destacou o órgão.

Desde o último fim de semana na região Sul do País, o ciclone extratropical provocou fortes chuvas na região e, até ontem, foram registrados quatro óbitos no Rio Grande do Sul e danos em 21 municípios gaúchos.

O Estado segue em alerta laranja (perigo) para tempestades. Os ventos podem chegar até 100 km por hora, e o volume de chuva, com queda de granizo, será de 30 e 60 mm por hora.

O QUE FAZER?

A Defesa Civil Estadual orienta sobre o que fazer durante fortes chuvas. “Ao aviso de tempestade ou ao escutar trovões, abrigue-se imediatamente em uma edificação ou veículo, permanecendo longe de janelas, tomadas e materiais metálicos e evitando árvores ou coberturas metálicas frágeis”, informa. (Veja mais orientações na arte acima)

Em casos de emergências em decorrência de tempestades ou outras informações sobre o assunto é necessário acionar a Defesa Civil do município (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).