Inscrições para simulado gratuito do Enem estão abertas até dia 16 Singular terá provão em 24 de setembro para todos os alunos interessados

Para ter sucesso e um bom desempenho no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é preciso muito treinamento e preparação, já que se trata de uma prova extensa e complexa, além de ser o passaporte para a entrada em diversas universidades do País.

A fim de colaborar com os estudantes das redes pública e particular, o Colégio Singular e o cursinho Singular Anglo Vestibulares, com unidades no Grande ABC, promoverão gratuitamente no dia 24 de setembro (domingo), às 13 horas, o Simulado Aberto Enem, aplicado no campus da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) na Avenida Goiás, número 3.400, no Bairro Barcelona.

Os alunos do Ensino Médio e dos cursos pré-vestibulares de outras instituições participarão da versão compacta com 90 questões de múltipla escolha. Os alunos do Singular farão a prova no modelo oficial, incluindo redação e simulado dividido em dois dias.

De acordo com Paulo Roberto De Francisco, diretor de vestibulares, os simulados têm grande importância na preparação para os processos seletivos e também é uma forma para que os estudantes se habituem com os modelos e dinâmica das provas oficiais, incluindo locais e horários que eles acontecem.

As inscrições ficarão disponíveis até o dia 16 de setembro no portal da escola (www.singular.com.br) e mais informações podem ser obtidas pelos telefones 11 4990-4193, 11 97339-9968, 11 4125-7034 e 11 94241-2651.