Esposa de Kayky Brito agradece mensagens de carinho: Toda essa energia positiva está sendo importante

Tamara Dalcanale, esposa do ator Kayky Brito, usou as suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 4, para agradecer todas as mensagens de carinho e orações após o ator ser atropelado na madrugada do último sábado, dia 2.

Através dos stories, Tamara postou um clique do amado e também aproveitou para falar sobre a cirurgia que ele realizou para fixação de uma fratura da pelve e do membro superior direito:

Hoje é mais um dia de superação. Kayky passou bem pela cirurgia que realizou pela manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e esperança de que ele ficará bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações, sem dúvida toda essa energia positiva está sendo importante para sua recuperação.

Novo boletim afirma que cirurgia foi um sucesso

Nesta segunda-feira, dia 4, o Hospital Copa D'Or informou através de um novo boletim médico que Kayky está sedado, em ventilação mecânica e sob cuidados da equipe assistente na UTI. Além disso, que a cirurgia foi um verdadeiro sucesso.

Seguimos na torcida pelo ator!