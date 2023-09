Centro Alto é novo local do Bom Prato Móvel em Ribeirão

Uma hora e trinta minutos foi o tempo necessário para esgotarem, nesta segunda-feira (4), as 300 refeições a preço simbólico de R$ 1 ofertadas pelo Bom Prato Móvel no primeiro dia de funcionamento no estacionamento da Paróquia São José – Matriz, no Centro Alto, em Ribeirão Pires. O novo local foi definido em comum acordo entre Governo do Estado e Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, após quase um ano e meio de funcionamento no Parque Aliança.

Além do Bom Prato Móvel, a Praça da Matriz recebeu, simultaneamente, nesta segunda-feira, o Cidadania Aqui, com os serviços de Cadastro Único, orientações do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro; além de serviços de saúde, orientações sobre o aplicativo ANA com a Patrulha Maria da Penha pela GCM (Guarda Civil Municipal) e corte de cabelo/barba gratuito.

“Uma benção poder ter acesso ao prato de comida tão gostosa por apenas um real. Já temos um dia a dia tão difícil, com tantos gastos, que, poder comer bem é motivo de alegria. Já tive a oportunidade de comer no Bom Prato em outras cidades e sei que vale a pena”, comentou a aposentada Letícia Ribeiro, 62 anos.

Marli Jurema da Silva, 65 anos, aprovou a mudança de local. “Agora está perto de tudo, com certeza ficou mais fácil para vir sempre”.

O Bom Prato Móvel manterá o atendimento de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas, com a distribuição de até 300 refeições por dia, pelo valor simbólico de R$ 1. Lembrando que não há estrutura para consumo das marmitas no local e que, por conta disso, a orientação do Bom Prato é para as pessoas levaram sacola para acondicionar a refeição.

“Ponto estratégico apontado pela atual gestão, contemplando todas as regiões da nossa cidade, uma vez que está localizada a poucos metros da rodoviária e da estação de trem, locais de grande circulação de pessoas. Acreditamos que isso possibilitará o acesso de um grande número de pessoas ao serviço itinerante”, explicou a secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu.