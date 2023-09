Professora cria inteligência artificial para melhorar desempenho de alunos

Notas mais altas e professores menos sobrecarregados: com dois anos entre concepção e aplicação do projeto, ferramenta agora disponível nacionalmente nas Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) do Centro Paula Souza surgiu no Grande ABC e identifica erros e acertos em uma redação dissertativa-argumentativa. Configurada nos parâmetros das regras de avaliações do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a tecnologia tem sido utilizada na preparação de alunos para a 17ª edição do Desafio de Redação promovida pelo Diário.

Este é o Cria (Corretor de Redações por Inteligência Artificial). Desenvolvido pela professora Cíntia Pinho, do curso técnico de Internet da “Etec Professora Maria Cristina Medeiros”, a partir de uma aflição sentida no ambiente escolar e de uma ideia no mestrado. “É uma dor do professor e do aluno. O professor quer que o aluno treine mais, só que muitas vezes não há tempo hábil para corrigir um volume tão grande de textos”, comenta.

Segundo a docente, o retorno sobre a IA (Inteligência Artificial) de outras unidades para Ribeirão é positivo. Entre os corredores das salas, o destaque é que, no começo do ano, a nota atribuída às redações estudantis era de 400 a 500, mas a partir da implantação do sistema, dificilmente a qualidade dos trabalhos é inferior a 700 pontos.

FUNCIONAMENTO

Com a ferramenta, os professores explicam o gênero e temas de redação para prática e pedem para o aluno colocar o texto produzido na plataforma. Ao submeter a redação, a IA faz uma análise detalhada do escrito, aponta os desvios e os erros, em 20 categorias diferentes. Essas correções são marcadas diretamente no texto, facilitando a identificação do usuário em áreas que precisem de ajustes.

A fim de dar espaço para avaliar com mais qualidade a criatividade, desenvolvimento e repertório do aluno, são trabalhadas correções dentro de conectivos, concordância, defesa de tese, intervenções propostas na conclusão do conteúdo, palavras parônimas, homônimas, termos impróprios, entre outros erros textuais.

Outra grande vantagem para os treineiros de redações é que o Cria mantém um histórico de progresso do usuário, fornecendo dados valiosos para melhorias na escrita. Ainda é possível compartilhar os avanços com amigos e fazer uma autoavaliação da evolução dos trabalhos redigidos.

E, apesar das funcionalidades, como afirmado pelos próprios desenvolvedores da ferramenta, não há espaço para que a IA substitua o trabalho fundamental dos professores. “Todas as ferramentas, se bem utilizadas e acompanhadas por profissionais, podem ser úteis para trabalhos mais maçantes e repetitivos, inclusive as generativas”, finaliza a docente.

DESAFIO DE REDAÇÃO

Ao todo, 600 são os alunos da Etec Professora Maria Cristina Medeiros que, agora com o auxílio da IA, se preparam para o Desafio de Redação do Diário do Grande ABC em expectativa ainda maior.

“Estou esperançosa para que os nossos discentes se saiam bem no Desafio de redação do Diário do Grande ABC. Desde que começamos a participar do Desafio, há uns 10 anos, fazemos a inscrição de todos alunos da educação básica. Inclusive, na pandemia continuamos participando. E, todos os anos tivemos pelo menos um aluno vencedor em alguma das categorias. Já tivemos a honra de ter 3 alunos ganhadores de uma só vez nas categorias III e IV. Com esta nova plataforma, a expectativa é só melhorar”, comenta a professora de Língua Portuguesa e Literatura, Amanda Aparecida, que acompanha o progresso dos alunos no projeto e é responsável pelas inscrições dos alunos no Desafio.

A 17ª edição do Desafio de Redação é realizada pelo Diário e pela Prefeitura de Santo André, patrocinada pelo Vale dos Pinheirais Cemitério Parque & Crematório, tem o apoio da Braskem e o apoio institucional da FSA (Fundação Santo André).