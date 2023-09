Repercussões da entrevista de Pery

A entrevista dada pelo secretário da Pessoa com Deficiência e Cidadania e vereador licenciado de São Bernardo, Pery Cartola (PSDB), ao Diário, dizendo que vai apoiar o nome do deputado federal Alex Manente (Cidadania) para a sucessão do prefeito Orlando Morando (PSDB) foi o assunto do dia no meio político da cidade. Muita gente dizendo que Pery falou o que boa parte dos aliados de Morando também enxergam: que a continuidade da gestão Morando terá mais fluidez e coerência se Alex for escolhido como nome governista no pleito.

Avaliação

O comentário mais ouvido no Paço de São Bernardo foi o de que o deputado federal Marcelo Lima (PSB) até tem bom trânsito com as principais figuras do governo de Orlando Morando (PSDB), mas sua imagem enfrentará resistência em setores da sociedade e da cidade onde Morando e Alex Manente (Cidadania) transitam com facilidade: a classe média e bairros mais antigos do município.

No tom

Na Câmara de São Bernardo, a avaliação também gira em torno da assertividade da declaração de Pery Cartola (PSDB). Até mesmo figuras que não gostam muito do tucano concordaram com o secretário de Pessoa com Deficiência e Cidadania.

Inauguração – 1

Foi muito concorrida a inauguração do restaurante D’Brescia na Avenida Faria Lima, em São Paulo. A abertura do estabelecimento, de propriedade do empresário mauaense Cleber Broch (Patriota), atraiu figuras importantes do empresariado – regional e paulista –, atletas de futebol e personalidades políticas.

Inauguração – 2

A lista de figuras políticas é extensa: Luiz Carlos Motta (PL, deputado federal), Rômulo Fernandes (PT, deputado estadual), Atila Jacomussi (Solidariedade, deputado estadual), José Roberto Lourencini (PSDB, ex-prefeiturável de Mauá), Bruno Moura (Patriota, vereador em São José do Rio Preto), Zé Carlos Nova Era (PL, vereador em Mauá), Eugênio Rufino (PSDB, vereador em Mauá), Lau Almeida (PSDB, vereador em Ribeirão Pires) e Leandro Tetinha (PTB, vereador em Ribeirão Pires).

Seminário

O PT de São Bernardo realizou no sábado um seminário para fazer diagnóstico da situação da saúde na cidade e trabalhar a perspectiva de reconstrução do que o partido considera “desmonte da saúde na cidade nos últimos sete anos”. O evento foi liderado pelo presidente do diretório no município, Cleiton Coutinho, e contou com as participações do pré-candidato a prefeito e deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, dos ex-secretários de Saúde de São Bernardo Fran Bernal e Rafael Stelmach, do deputado federal Vicentinho, da vereadora Ana do Carmo e dos ex-vereadores Zé Ferreira, Toninho da Lanchonete, Fátima Araújo e José Cloves.

Proteção às pessoas com autismo

O vereador Vavá da Churrascaria (PSD), de Santo André, apresentou dois projetos que têm por finalidade assegurar os direitos e a proteção a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). O primeiro visa instituir a identificação e o tratamento precoce do autismo nas unidades de saúde de Santo André, para que as crianças com TEA tenham acesso a intervenções e tratamentos adequados desde os primeiros anos, potencializando suas chances de desenvolvimento pleno e qualidade de vida. Já a segunda proposta busca instituir o Projeto Clínica-Escola para atendimento das pessoas com TEA e seus familiares. A ideia é criar um espaço especializado para oferecer atendimento multidisciplinar e integrado, visando o desenvolvimento e o bem-estar dos indivíduos com TEA.