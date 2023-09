Bia Haddad e Azarenka 'passeiam' nas duplas e avançam às quartas do US Open

Beatriz Haddad Maia e Viktoria Azarenka não tomaram conhecimento de suas adversárias nesta segunda-feira e carimbaram a vaga às quartas de final do US Open com uma contundente vitória de 2 sets a 0 (parciais de 6/2 e 6/0). A vitória sobre Miyu Kato e Aldila Sutjiadi foi definida em 1h06min e teve direito a um "pneu" - quando o adversário não consegue vencer nenhum game no set.

A boa performance aumenta a confiança das duas atletas para a disputa da próxima etapa. As adversárias já estão definidas: Laura Siegemund e Vera Zvonareva também vão tentar uma vaga nas semifinais do Grand Slam.

No duelo desta segunda, Bia Haddad e Azarenka dominaram as adversárias do início ao fim. A primeira quebra de serviço aconteceu logo no terceiro game do primeiro set. Em 35 minutos, a primeira parcial foi definida pelo placar de 6/2.

No segundo set, a supremacia se manteve e Bia, que atuou mais à frente, próxima à rede, dominou suas oponentes impondo um ritmo forte e com boas variações, confundindo a atuação das rivais.

Depois do susto de quase perder o primeiro game, quando buscou uma desvantagem de 15/40, Bia e Azarenka conseguiram se recuperar deste início ruim e a partida foi logo definida em 6/0 em pouco mais de meia hora.