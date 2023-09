Mãe de Marília Mendonça defende filho na web e critica internautas: Minha briga é com vocês, folgadas, que querem atacar meu filho

Confusão armada! Após João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, curtir um tweet que foi interpretado por alguns internautas como uma indireta para Maiara e Maraisa, o jovem sofreu uma série de ataques dos fãs da dupla.

Enquanto isso no meio sertanejo tem artista, que ganhou muita visibilidade através da Marília, regravando projeto sem a voz dela, dizia a postagem em questão.

Em meio ao caos, a mãe de João e Marília, Dona Ruth, usou sua conta nas redes sociais para defender o filho e afirmou não ter desentendimento com Maiara e Maraisa, dizendo que o problema real são os fãs que ficam criando problemas na web.

Eu realmente fico perplexa, a Marília chamava vocês de anjos, pessoas que sem motivo atacam a família, o João, o Murilo, em nome da Marília. Vocês fazem parte desse legado, então não entendo a maldade, afeta o Léo e a mim que sou mãe, e vou defendê-los.

Me cancelem porque sou eu mesma, estão falando de coisas que vocês não sabem. Todos que atacam minha família podem me cancelar agora. Eu nunca tive nenhum desentendimento com a Maiara e Maraisa, sempre foram aqui de casa, a minha briga é com vocês, folgadas, que querem atacar meu filho e o Murilo, achando que podem fazer o que querem e falar o que querem, declarou Dona Ruth.